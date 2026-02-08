https://news.day.az/world/1814767.html Маск заявил о необходимости осваивать Луну Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что человечеству пора вновь всерьёз вернуться к освоению Луны. Как передает Day.Az, cоответствующую запись он опубликовал в социальной сети X. "Настало время для крупного возвращения на Луну", - написал Маск.
Маск заявил о необходимости осваивать Луну
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что человечеству пора вновь всерьёз вернуться к освоению Луны.
Как передает Day.Az, cоответствующую запись он опубликовал в социальной сети X.
"Настало время для крупного возвращения на Луну", - написал Маск.
Так он отреагировал на пост одного из пользователей, в котором напоминалось, что между первым полётом самолёта и высадкой человека на Луне прошло всего 66 лет. К публикации был прикреплён коллаж с изображением самолёта братьев Райт 1903 года и фотографией Нила Армстронга на поверхности Луны в 1969 году.
