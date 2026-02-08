https://news.day.az/world/1814771.html Мигранты на лодках прибывают в Испанию - ВИДЕО После того, как испанское правительство объявило, что легализует пребывание около 500 тысяч нелегальных мигрантов, количество прибывающих в страну лодок с мигрантами резко выросло. Как передает Day.Az, кадры прибытия двух лодок с мигрантами опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мигранты на лодках прибывают в Испанию - ВИДЕО
После того, как испанское правительство объявило, что легализует пребывание около 500 тысяч нелегальных мигрантов, количество прибывающих в страну лодок с мигрантами резко выросло.
Как передает Day.Az, кадры прибытия двух лодок с мигрантами опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре