Мигранты на лодках прибывают в Испанию

После того, как испанское правительство объявило, что легализует пребывание около 500 тысяч нелегальных мигрантов, количество прибывающих в страну лодок с мигрантами резко выросло.

Как передает Day.Az, кадры прибытия двух лодок с мигрантами опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: