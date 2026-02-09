МВД провело операцию против наркодиллеров

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД), было выявлено 21 килограмм наркотических средств.

Были задержаны 28-летний Исмаил Мурадов и 32-летний Чингиз Гулиев. У них была обнаружена марихуана с добавлением вредных веществ, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В ходе следствия установлено, что Мурадов и Гулиев вступили в преступную связь с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и планировали сбывать наркотические средства, размещая их в заранее определенных местах.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.