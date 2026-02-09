В Азербайджане за неделю ликвидировали более 200 пожаров

За прошедшую неделю на основании обращений, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства по чрезвычайным ситуациям было осуществлено 203 выезда на пожары, проведены спасательные операции в 37 случаях, связанных с беспомощным состоянием граждан, а также выполнены аварийно-спасательные работы по одному дорожно-транспортному происшествию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в результате принятых неотложных и оперативных мер удалось своевременно ликвидировать пожары и спасти жизни людей.

В целом за минувшую неделю силами Министерства по чрезвычайным ситуациям были спасены 47 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Четыре человека получили травмы, двое были эвакуированы. Кроме того, за закрытыми дверями были обнаружены тела пяти человек.