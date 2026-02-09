https://news.day.az/society/1814822.html Завораживающие кадры Джыдыр дюзю - ВИДЕО Шушинское городское государственное заповедное управление поделилось завораживающими кадрами Джыдыр дюзю, сообщает Day.Az. Представляем вашему вниманию данное видео:
