Новый премьер-министр Нахчыванской АР

Как мы сообщали ранее, Джаббар Мусаев назначен новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, Джаббар Хафиз оглы Мусаев родился 10 января 1981 года в городе Нахчыван.

Высшее образование получил в Анкаре (Турция), в 2007 году с отличием окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "Финансы и кредит". Является доктором философии по экономике.

В 2004-2013 годах работал в Министерстве связи и высоких технологий на должностях старшего советника и заведующего сектором. В 2013-2016 годах был заместителем директора ООО "Парк высоких технологий", созданного указом Президента Азербайджана. В 2016-2024 годах занимал должность руководителя аппарата Государственного комитета по статистике.

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 ноября 2024 года был назначен главой Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

Является советником государственной службы. Указом Президента от 23 июня 2021 года награжден медалью "За отличие в государственной службе".

Женат, имеет двоих детей.