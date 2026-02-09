https://news.day.az/culture/1814830.html Музыка может быть народной дипломатией - Теймур Гёйчаев - ВИДЕО Музыка может быть народной дипломатией. Как передает Day.Az, об этом сказал народный артист Азербайджана, дирижер и директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Теймур Гёйчаев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
