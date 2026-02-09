МВФ прогнозирует рост ненефтяного сектора Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана в 2026 году составит около 4%.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВФ.

Общий экономический рост Азербайджана в 2026 году, по ожиданиям Фонда, составит около 2,5%, и в последующие годы эта динамика останется на схожем уровне. В МВФ отметили, что восстановление экономики будет результатом постепенной нормализации после слабого роста в 2025 году. В частности, ожидается, что в 2026 году сокращение производства в нефтяном секторе составит всего 0,5%, что окажет ограниченное влияние на общий экономический рост.

В МВФ также добавили, что темпы роста ненефтяной экономики могут ускориться до 3,7%, благодаря благоприятным базовым эффектам и предполагаемому сохранению высоких цен на нефть.

Кроме того, Фонд затронул региональные прогнозы и сообщил, что в Центральном Кавказе и Центральной Азии (CCA) ожидается рост экономики на уровне 4,7% в 2026 году. Этот рост будет поддерживаться расширением кредитования, фискальными мерами и увеличением добычи углеводородов.

В МВФ подчеркнули, что в среднесрочной перспективе темпы роста в регионе могут замедлиться. Для устойчивого развития региона необходимо перейти к модели роста, основанной на новых источниках, таких как диверсификация экономики и усиление роли частного сектора.