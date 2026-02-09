Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе

Азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде успешно выступил на международном турнире WTT Youth Star Contender Tunis 2026, прошедшем в столице Туниса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в возрастной категории U15 Гулузаде дошел до финала индивидуальных соревнований, обыграв всех соперников на пути к решающему матчу.

В финале он уступил испанцу Ладамиру Майорову и завоевал серебряную медаль.

Ранее Гулузаде победил в парных соревнованиях того же турнира, выиграв золотую медаль. Таким образом, на первом международном старте года он заработал одну золотую и одну серебряную награды.