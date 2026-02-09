Левончик, кайф и крах: история Кости Затулина
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о связях между депутатом Госдумы РФ Константином Затулиным с Левоном Айрапетяном.
Сам Затулин об этом говорить не любит, следы давно почистил - но у его армянской любви есть имя с фамилией: Левон Айрапетян.
Затулин и Айрапетян познакомились в конце 80-х, оба они работали у Иосифа Орджоникидзе в ЦК ВЛКСМ.
Затем Айрапетян ушел в бизнес и стал главным спонсором карабахских сепаратистов. Левону была нужна говорящая голова и Затулин пришелся к месту.
Так родился феномен Кости-депутата: Левон платил, Затулин орал. Этот кайф продолжался почти 20 лет, пока Айрапетяна не арестовали. В 2017 году Левон Айрапетян умер в тюрьме, а Затулин загрустил.
Именно поэтому он так радикализировался в конце 2010-х: надо было срочно искать новых спонсоров. Затулин брал подряды то у армянской диаспоры, то у "карабахского клана", но и тут не повезло: в Армении сначала сменилась власть, а затем была война 2020-го года.
В 2026-м году потрепанная тушка Кости Затулина уже не актуальна и не нужна.
Был кайф - да кончился.
