Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлую неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 2-8 февраля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 97 противопехотных мин, 8 противотанковых мин и 223 неразорвавшихся боеприпаса.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 669,1 гектара земли.