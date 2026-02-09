Назначавшие инвалидность за взятку врачи арестованы в зале суда

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Кёнюль Алиевой и Ильтизамa Азимова, обвиняемых в получении крупной взятки за оформление групп инвалидности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на процессе под председательством судьи Эсмиры Мамедовой были уточнены анкетные данные обвиняемых, им разъяснены их права и обязанности.

Государственный обвинитель обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, избранной в отношении подсудимых, на арест.

Суд удовлетворил ходатайство, и обвиняемые были взяты под стражу.

После этого суд вынес решение о назначении дела к судебному разбирательству по существу.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 18 февраля.

Отметим, что Алиева Кёнюль Закир гызы в период ее работы в должности председателя Врачебно-консультационной комиссии Публичного юридического лица "Джалилабадская центральная районная больница" допустила различные нарушения. Кёнюль Алиева при содействии Ильтизамa Азимова, который в то время являлся заведующим медпунктом Мамедрзалы при данной больнице, незаконно размещала ложные сведения в соответствующей электронной информационной системе с целью оформления инвалидности. За это она неоднократно получала от множества граждан различные суммы денег в качестве взяток. В результате злоупотребления должностными полномочиями был причинен материальный ущерб государственному бюджету.

Обвиняемые привлекаются к ответственности по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (получение взятки повторно) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Ильтизаму Азимову также предъявлены обвинения по статьям 32.5 и 308.2 (пособничество злоупотреблению должностными полномочиями, повлёкшему тяжкие последствия), 32.5 и 311.3.2 (пособничество повторному получению взятки), а также 32.5 и 313 (пособничество служебному подлогу).

Причиненный государственному бюджету ущерб частично возмещен. Ранее в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.