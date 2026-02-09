В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об очередных нелепых высказываниях депутата Госдумы РФ Константина Затулина по поводу судебного процесса над армянскими гражданами в Баку.

Day.Az представляет публикацию:

Если вы думали, что предел человеческой фантазии - это колонизация Марса, спешим разочаровать. Вы просто не видели бредовое откровение Константина Затулина о том, как Ильхам Алиев якобы передал Николу Пашиняну в свое время $5 млрд наличными. А тот, не моргнув глазом, засунул их в карман.

В этот момент Константин Фёдорович окончательно трансформируется в ту самую сумасшедшую бабку у подъезда, которая орёт, будто ты наркоман, потому что у тебя штаны модные. Разница в том, что у этой бабки нет депутатского мандата и доступа к микрофону. А у Затулина есть. Рассказывать про "миллиарды в рюкзаке" с таким серьёзным лицом, слово сам держал свечку, сумку и, на всякий случай, считал купюры, - это уже не политика, это диагноз. Осталось лишь оформить справку.

Если Константин Затулин к закату своей карьеры решил переквалифицироваться из депутата в автора дешёвых детективов, то дебют, надо признать, получился феноменально глупым. Хотя, как говорится, первый блин - комом. Есть куда расти.

Следующим логичным шагом могла бы быть автобиографическая книга - настоящая бомба. Название напрашивается само собой - "От стукача до депутата". В определённых кругах давно шепчутся, что ещё в студенческие годы в МГУ Костя Затулин был отменным информатором. В то время как его сверстники фарцевали джинсами или читали "Архипелаг ГУЛАГ" под одеялом, Затулин входил прямиком в кабинет куратора из КГБ. Он обладал мистическим даром: видел сквозь стены и слышал мысли кураторов раньше, чем они их формулировали, а его отчёты были такими детальными, что даже Штирлиц бы покраснел от собственной профнепригодности.

Пока Юлиан Семёнов выдумывал героев, Затулин ковал реальность...

Какая ирония судьбы! Человек, который сдавал своих, теперь вещает о защите соотечественников.

Отдельную главу, безусловно, стоит посвятить дочери Дарье - и её подвигам на ниве служения государству. Поразительно, как кресло пресс-секретаря Минобороны лёгким движением руки превращается в генеральские звёзды к 27 годам. Но куда интереснее было бы почитать, как Дарья Константиновна умудрялась ковать демографическое будущее России. Пятеро детей без отрыва от производства! Стахановцы нервно курят в сторонке!

Надеемся, что Константин Затулин в книге в красках распишет, как любимая дочь исполняла супружеский долг буквально "через не могу", не снимая фуражки и не выходя из роли государственного деятеля. Вот он - настоящий патриотизм. Работа на износ. Такой фолиант обязан лежать на столе у каждого, кто не хочет годами ползти по служебной лестнице, а мечтает, как Дашулька, перепрыгнуть её одним махом.

Финальный аккорд этой книги должен быть посвящён "армянскому периоду" - а именно тому увесистому пинку под зад, который Затулин получил от официального Еревана. Видно, что фантомные боли в районе копчика до сих пор дают о себе знать при перемене погоды. Этот след от подошвы 43-го размера стал для него чем-то вроде фамильного герба, вдребезги разбившего пафос "вершителя судеб".

Ну как тут не вспомнить Михаила Жванецкого, который говорил, что мудрость приходит с возрастом. Но в случае с Затулиным она, видимо, заблудилась по дороге. Даже не постучалась. Зато маразм уже давно перестал быть прогрессирующим - он достиг своего триумфального пика. Палата №6 плачет по своему герою. Чехов, увидев это зрелище, не стал бы писать рассказ, глядя на Константина Фёдоровича, - он бы сразу выписал направление на эвтаназию репутации.