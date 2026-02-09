В США все видят: истерика армянских "реваншистов" против миролюбия Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан изначально задумывался как элемент конструктивной дипломатии. Как подтвердил в пресс-службе Госдепартамента, поездка направлена на продвижение мирных усилий администрации США и инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Американскую делегацию сопровождает заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг, что подчеркивает комплексный, политико-экономический характер миссии.

Однако еще до прибытия высоких гостей стало очевидно: в Армении есть силы, которые воспринимают любой шанс на стабилизацию как угрозу собственному политическому выживанию. Речь идет прежде всего о парламентской фракции блока Армения, предпринявшей демонстративный демарш - направившей в адрес американского вице-президента письмо откровенно провокационного содержания.

Ключевой тезис письма - требование "вернуть как минимум 19 соотечественников", включая бывшее военно-политическое руководство незаконного сепаратистского режима в Карабахе. Эти лица бездоказательно именуются "незаконно удерживаемыми", а Азербайджан голословно обвиняется в нарушениях прав человека.

Подобная риторика давно нам знакома по арсеналу армянских реваншистских кругов. Она рассчитана не на поиск истины, а на эмоциональное давление и подмену понятий. Безусловно, что в реальности речь идет не о "пленных" и не о "заложниках", а о лицах, признанных виновными в совершении конкретных военных преступлений - вплоть до преступлений против человечности.

Принципиально важно и другое: в парафированном 8 августа прошлого года азербайджано-армянском мирном договоре отсутствует хоть один пункт, касающийся судьбы бывших главарей карабахского сепаратистского режима. Этот факт авторы письма предпочитают игнорировать, поскольку он разрушает саму конструкцию их аргументации.

Фактом является и то, что приговор Бакинского военного суда по делу граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, превратился в четкий маркер, разделивший политических акторов региона на тех, кто признает верховенство права, и тех, кто продолжает мыслить категориями безнаказанности.

Напомню, что судебное решение охватило ключевые фигуры бывшего сепаратистского режима: Араика Арутюняна, Левона Мнацаканяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, генерал-майора ВС Армении Давида Манукяна. Все они приговорены к пожизненному лишению свободы. Бывшие главари режима Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет. Мадат Бабаян, признавший участие в геноциде в Ходжалы, осужден на 19 лет. Остальные фигуранты получили сроки от 15 до 19 лет.

Это окончательный приговор, вынесенный в рамках национальной юрисдикции суверенного государства. И в любой правовой системе, включая американскую, за преступления подобного масштаба последовали бы не менее суровые решения. Так что, совершенно очевидно, что спекуляции блока "Армения" идут вразрез не только с буквой достигнутых договоренностей, но и с реальной динамикой армяно-азербайджанских переговоров.

США объективно заинтересованы в устойчивом мире на Южном Кавказе, а не в реанимации конфликтных нарративов начала 1990-х годов. Именно поэтому попытки давления через письма и информационные вбросы выглядят не просто бесполезными, а откровенно контрпродуктивными - классическим примером того, что по-русски называют "мартышкиным трудом".

Показательно, что на фоне этой провокации Община Западного Азербайджана направила вице-президенту США официальное, выдержанное в конструктивном ключе обращение. В нем подчеркивается, что Азербайджан - миролюбивое государство, где исторически в условиях согласия и взаимного уважения проживали представители различных религий.

Особое внимание уделено судьбе западных азербайджанцев, которые начиная с 1987 года подверглись депортации с территории Армении. В заявлении говорится о разрушении их населенных пунктов, мечетей и культурного наследия, а также о фальсификации истории - включая попытки изменить историческую сущность Голубой мечети в Ереване.

При этом, принципиальный момент: в документе подчеркнуто отсутствие каких-либо территориальных притязаний к Армении.

Контраст между взвешенной, правовой позицией азербайджанской стороны и истеричной риторикой блока "Армения" слишком очевиден, чтобы его можно было не заметить. Именно этот контраст и станет главным фоном визита американской делегации. Можно не сомневаться: и вице-президент США, и в целом руководство Соединенных Штатов способны отличить реальное стремление к миру от попыток сорвать его под прикрытием псевдогуманитарной риторики. Южному Кавказу сегодня нужны не письма с ультиматумами, а политическая зрелость и уважение к праву - и именно в этом заключается главный смысл текущего дипломатического момента.