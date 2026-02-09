Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

На служебной территории Лянкяранского пограничного отряда Командования пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращена попытка провоза из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику 9 килограммов 860 граммов наркотического вещества - марихуаны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В результате проведенных пограничных поисковых и оперативно-войсковых мероприятий были задержаны прибывшие на место для получения наркотиков жители города Баку - Гусейнов Шахрияр Салим оглы 1991 года рождения и Алиев Саттар Ниязи оглы 2001 года рождения. Они привлечены к уголовной ответственности.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.