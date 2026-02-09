Покупать или продавать золото?

Золото вновь подорожало. Такая ситуация создала сложности как для покупателей, так и для продавцов. Часть граждан на фоне высоких цен предпочитает выставлять свои золотые изделия на продажу.

Какова текущая ситуация на рынке?

Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, в настоящее время желающих продать золото больше, чем тех, кто готов его покупать.

"Покупатели принимают решение о продаже, ориентируясь на текущий курс дня. При этом есть и те, кто предпочитает подождать, рассчитывая на дальнейший рост цен", - отмечают продавцы.

Ожидается ли дальнейшее подорожание золота?

Комментируя ситуацию, экономический эксперт Эйюб Керимли заявил, что на мировых рынках продолжается снижение стоимости криптовалют.

"Это является одним из факторов, способствующих росту цен на золото. В связи с этим возможно дальнейшее удорожание драгоценного металла. Некоторые мировые банки прогнозируют рост цены золота до 6000 долларов", - отметил эксперт.

Стоит ли сейчас продавать золото или лучше подождать?

По словам эксперта, с учетом ожидаемого роста цен гражданам целесообразно еще немного повременить с продажей.

Отметим, что в настоящее время цена золота 750-й пробы составляет 240 манатов, 585-й пробы - 180 манатов, а 582-й пробы - 160 манатов.