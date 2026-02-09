Стало известно, когда завершатся строительные работы на ж/д станции Дярнягюль

На железнодорожной станции Дярнягюль завершено 62 процента строительных работ.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы" предусмотрено увеличение пропускной способности поездов и пассажирских перевозок на линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт Абшеронского кольцевого железнодорожного маршрута, а также ввод в эксплуатацию новых остановок. "Азербайджанские железные дороги" проводят соответствующие работы по выполнению задач, вытекающих из Государственной программы, в том числе рассматривают возможности ввода в эксплуатацию новых остановок", - сообщили в АЖД.

Отмечается, что в целях дальнейшего улучшения пассажирских перевозок на станции Дярнягюль ускоренными темпами продолжаются строительные работы.

"В настоящее время ведется строительство двух зданий турникетов, одного пешеходного надземного перехода и четырех платформ. На зданиях на территории станции завершены железобетонные работы по фундаменту. Завершение строительных работ планируется в первом квартале текущего года", - добавили в АЖД.