Израиль предупредил США о возможности удара по Ирану

Власти Израиля предупредили США, что в случае необходимости Израиль может нанести удар по территории Ирана в одностороннем порядке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Cоответствующая информация была передана представителями израильского Минобороны американским чиновникам на прошлой неделе. Израильская сторона представила Пентагону планы возможных ударов, которые могут быть реализованы, если Иран нарушит "красную линию" Израиля по вопросу баллистических ракет.

"Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет нашу красную линию по баллистическим ракетам", - отметил источник в израильском военно-политическом руководстве. Он добавил, что на данный момент Израиль не видит поводов для немедленных ударов, но продолжает следить за ситуацией. Израиль также подчеркнул, что оставляет за собой свободу действий по отношению к Ирану.

Газета также сообщает, что в Израиле опасаются, что даже если США решат нанести удары по Ирану, они будут носить ограниченный и символический характер, что противоречит позициям израильского правительства.

Ранее мы сообщали, что 6 февраля в Маскате состоялся новый этап переговоров между Ираном и США по ядерной программе Исламской Республики. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. По словам министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, переговоры были "очень серьезными", и обе стороны намерены продолжить диалог.