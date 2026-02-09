Антониу Жозе Сегуру победил на президентских выборах в Португалии

Кандидат от левоцентристской Социалистической партии (PS) Антониу Жозе Сегуру одержал победу во втором туре президентских выборов в Португалии, обойдя представителя крайне правой партии Chega ("Хватит") Андре Вентуру. По итогам голосования 63-летний Сегуру набрал 66,8% голосов, тогда как его 43-летний соперник получил около 33,2%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственную телерадиокомпанию RTP ("Радио и телевидение Португалии"), официальные данные были опубликованы в ночь на понедельник, 9 февраля, после подсчета голосов.

Андре Вентура признал поражение и поздравил Сегуру, пожелав ему "успешного срока". При этом он подчеркнул, что партия Chega продолжит добиваться "фундаментальных изменений" в стране и выразил уверенность, что в будущем ее представители "будут управлять Португалией".

Антониу Жозе Сегуру стал первым за последние 20 лет президентом страны от Социалистической партии. С победой его поздравил премьер-министр Луиш Монтенегру, лидер правоцентристской Социально-демократической партии (PSD). По данным агентства dpa, глава правительства выразил надежду на конструктивное сотрудничество с новым президентом.

Передача власти от действующего президента Марселу Ребелу де Соузы, занимавшего этот пост с 2016 года два срока подряд, запланирована на 9 марта. Представитель PS возглавит государство впервые с 2006 года, когда завершился второй президентский срок социалиста Жоржи Сампайю.

Первый тур президентских выборов в Португалии прошел 18 января. По его итогам впервые с 1986 года ни один из кандидатов не получил более 50% голосов: Сегуру набрал 31,1%, а Вентура - 23,5%. Еще одной чертой периода политической нестабильности в Португалии также можно назвать тот факт, что за последние три года в стране уже трижды проходили парламентские выборы.