В Баку конфликт привел к ножевому ранению

В Баку зафиксирован случай ножевого ранения.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел накануне в Баку, в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице А. Юнусова.

В ходе возникшего между ними личного конфликта Илькин Гусейнли нанес своему знакомому Азаду Махмудову удар кухонным ножом.

По факту причинения Азаду Махмудову тяжкого вреда здоровью в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное следствие.