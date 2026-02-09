https://news.day.az/society/1814796.html В Баку конфликт привел к ножевому ранению В Баку зафиксирован случай ножевого ранения. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел накануне в Баку, в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице А. Юнусова. В ходе возникшего между ними личного конфликта Илькин Гусейнли нанес своему знакомому Азаду Махмудову удар кухонным ножом.
В Баку конфликт привел к ножевому ранению
В Баку зафиксирован случай ножевого ранения.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел накануне в Баку, в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице А. Юнусова.
В ходе возникшего между ними личного конфликта Илькин Гусейнли нанес своему знакомому Азаду Махмудову удар кухонным ножом.
По факту причинения Азаду Махмудову тяжкого вреда здоровью в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное следствие.
