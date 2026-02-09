В ОАЭ может появиться эксклюзивная версия ChatGPT

OpenAI обсуждает с технологической группой G42 из Абу-Даби запуск специальной версии ChatGPT, адаптированной для Объединённых Арабских Эмиратов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Semafor.

Этот проект рассматривается как один из первых примеров глубокой локализации генеративного искусственного интеллекта для стран с жёстким регулированием. Власти ОАЭ уже несколько лет проявляют интерес к современным языковым моделям, которые способны эффективно работать на арабском языке и учитывать местные политические и культурные реалии. При этом разработка систем уровня ChatGPT требует огромных ресурсов и сегодня доступна лишь немногим компаниям, в первую очередь в США и Китае.

По данным источников Semafor, власти ОАЭ рассчитывают, что локальная версия ChatGPT будет соответствовать официальной государственной линии. В то же время OpenAI планирует сохранить в стране и стандартную версию сервиса, ограничивая её лишь в тех случаях, когда запросы пользователей нарушают местное законодательство.

Эксперты также обращают внимание на технические сложности: большие языковые модели работают недетерминированно, что делает контроль за выполнением цензурных требований более сложным.