Представлен дрон нового поколения с грузоподъемностью до 400 кг

Лондонская компания Hybrid Drones Limited испытала беспилотник нового поколения HYDRA-400, способный поднимать груз до 400 кг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, аппарат совершил первый полет и показал себя с хорошей стороны. Главная фишка дрона - гибридная силовая установка. Внутри работают электрические роторы вместе с миниатюрными реактивными турбинами. Благодаря особой схеме беспилотник при своих компактных размерах легко поднимает большой вес.

HYDRA-400 можно перевозить в кузове обычного грузовика и собирать за несколько минут перед вылетом. Дрон настраивается под разные задачи - разрешается использовать только электромоторы или добавлять от двух до шести реактивных турбин. Создатели уверены, что конкуренты в классе тяжелых беспилотников проигрывают их машине по грузоподъемности, стоимости и удобству перевозки.

Это уже третья модель о британских инженеров. Все предыдущие версии летали в Великобритании с разрешения авиационных властей и устанавливали новые стандарты по подъему грузов. Основатель компании Стивен Прайор говорит, что беспилотник подходит для тушения пожаров, доставки грузов и спасательных операций.

Перед первым полетом в ноябре прошлого года HYDRA-400 прошел наземные испытания на аэродроме Такстон. Ведущий инженер проекта Альфи Локрей отметил, что машина стабильно отработала, ни одна из механических и электрических систем не дала сбой. Команда разработчиков довольна результатами.

На создание аппарата за шесть лет потратили всего 115 млн рублей. Сейчас фирма привлекает инвестиции для завершения разработки и подготовки к массовому производству.

Во время испытаний HYDRA-400 проверили на способность переносить носилки, что пригодится для эвакуации раненых и помощи при гуманитарных катастрофах. Военные тоже присматриваются к дрону - его можно задействовать для доставки боеприпасов и вооружений на поле боя.

Гибридная схема позволяет беспилотнику летать дольше, чем чисто электрическим моделям. Реактивные турбины работают на обычном авиационном топливе и подзаряжают батареи прямо в воздухе. Электрические роторы обеспечивают точное маневрирование и зависание на месте, турбины же добавляют мощности для подъема тяжелых грузов.

В мире есть несколько похожих проектов сверхтяжелых беспилотников. Американская компания Skyports разрабатывает дрон Kelekona с грузоподъемностью до 450 кг, а немецкий Volocopter VoloDrone рассчитан на 200 кг полезной нагрузки. Китайский производитель EHang представил модель EH216-F для пожаротушения, способную поднимать до 150 кг оборудования. Британский HYDRA-400 выделяется среди них сочетанием высокой грузоподъемности, компактности и возможности быстрой сборки в полевых условиях.