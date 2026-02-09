Самолет ВМС США провел разведку вблизи Ирана

В воскресенье противолодочный патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный вылет над Персидским заливом недалеко от побережья Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, самолет вылетел с авиабазы в Бахрейне и на протяжении нескольких часов выполнял полёт над международными водами центральной части Персидского залива, курсируя по маршруту от северных районов Бахрейна в сторону Объединённых Арабских Эмиратов.

P-8A Poseidon регулярно применяется американскими военными для мониторинга обстановки в районе Ормузского пролива, а также в Персидском и Оманском заливах.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о проведении на прошлой неделе военных учений в Персидском заливе с участием прибрежного боевого корабля USS Santa Barbara и штурмовика A-10 Thunderbolt II.