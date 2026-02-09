Слон атаковал автобус с туристами в Танзании

Слон атаковал автобус с туристами во время сафари-тура в Танзании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пока напуганные путешественники кричали, водителю удалось быстро уехать с места происшествия. Слон успел разбить окно автобуса, однако обошлось без пострадавших.

Представляем вашему вниманию данное видео: