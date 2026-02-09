https://news.day.az/world/1814776.html

Слон атаковал автобус с туристами в Танзании - ВИДЕО

Слон атаковал автобус с туристами во время сафари-тура в Танзании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пока напуганные путешественники кричали, водителю удалось быстро уехать с места происшествия. Слон успел разбить окно автобуса, однако обошлось без пострадавших. Представляем вашему вниманию данное видео: