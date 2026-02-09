В Южной Корее разбился военный вертолет AH-1S Cobra, оба находившихся на борту человека доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

Авиакатастрофа произошла около 11:00 по местному времени в провинции Кенгидо. В момент происшествия в вертолете находились два человека.

Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

О других подробностях не сообщается.