В Южной Корее разбился военный вертолет AH-1S Cobra, оба находившихся на борту человека доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.
Авиакатастрофа произошла около 11:00 по местному времени в провинции Кенгидо. В момент происшествия в вертолете находились два человека.
Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.
О других подробностях не сообщается.
