Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшую неделю

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может быть вынужден уйти в отставку в течение недели. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом сообщили источники в Лейбористской партии.

Поводом для таких разговоров стал скандал, связанный с назначением Питера Мандельсона, который был другом американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличённого в педофилии, на пост посла Великобритании в США. Этот скандал уже привел к отставке главы аппарата премьера Моргана Максуини, который ушёл в отставку 8 февраля.

По информации Bloomberg, многие депутаты Лейбористской партии были удивлены, что Стармер, несмотря на свою роль в санкционировании назначения Мандельсона, продолжает занимать пост премьера. Некоторые сотрудники Даунинг-стрит в частных беседах призывают правительственных коллег либо убедить премьера уйти в отставку, либо самим выйти из кабинета министров, чтобы ускорить его уход. Один из советников министров оценил шансы Стармера оставаться на посту в ближайшую неделю как "50 на 50".

Для сохранения своей должности Стармер может предложить вернуться в правительство своей бывшей заместительнице Анджеле Рэйнер, которая покинула кабинет в сентябре 2022 года после скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры. Также он может предложить Эду Милибэнду, министру энергетической безопасности и углеродной нейтральности, более высокую должность, чтобы удовлетворить его амбиции. Ранее Рэйнер и Милибэнд рассматривались как потенциальные кандидаты на пост премьера в случае отставки Стармера.

Среди других возможных претендентов на пост премьер-министра СМИ называют министра здравоохранения Уэза Стритинга, министра внутренних дел Шабану Махмуд, главу МИД Иветт Купер и министров обороны Джона Хили и Алистера Карнса. Однако отставка Стармера не приведёт автоматически к проведению новых всеобщих выборов. Вместо этого Лейбористская партия может провести внутреннее голосование для избрания нового лидера, который возглавит правительство, как это было в 2022 году, когда консерваторы дважды сменили премьер-министра.