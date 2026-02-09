В Азербайджане амнистия затронула более 15 тысяч человек

С 22 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года амнистия была применена в отношении 15 119 человек при участии органов прокуратуры и судов, а также Пенитенциарной и Пробационной служб Министерства юстиции и Следственного управления.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что 5 148 человек, в отношении которых была применена амнистия, были освобождены от наказаний в виде лишения свободы на определенный срок, а 8 914 человек - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, 1 045 осужденным к лишению свободы срок наказания был сокращен на 6 месяцев. Еще 12 человек были освобождены от уголовной ответственности (по делам, находившимся в подследственности органов юстиции).

Среди лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях, 15 человек были освобождены в связи с участием в Отечественной войне, еще 15 человек - в связи с достижением 60-летнего возраста ко дню вступления решения в законную силу.

Из числа лиц, к которым была применена амнистия, 1 216 человек совершили преступления, не представляющие большой общественной опасности, 13 054 человека - преступления небольшой тяжести, 849 человек - тяжкие преступления.

В целом среди амнистированных 14 345 человек - мужчины (из них 18 несовершеннолетних), 774 - женщины.

Исполнение акта об амнистии продолжается.