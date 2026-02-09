Новые условия для продажи и импорта оружия введены в Азербайджане

В Азербайджане определены дополнительные условия, предъявляемые к обороту (продаже, импорту и экспорту) боевой военной техники, военного оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, для их продажи (за исключением импортируемой боевой военной техники, военного оружия и боеприпасов) требуются следующие условия:

- организация производственного процесса в соответствии с технологической документацией изделия;

- соответствие технологической и конструкторской документации требованиям нормативных правовых актов и стандартов;

- соответствие технических условий требованиям нормативных правовых актов и стандартов; предоставление информации о наименовании и описании этапов производственного процесса, осуществляемых заявителем.

Постановлением также определены дополнительные требования к обороту запасных частей боевой военной техники, военного оружия и боеприпасов.

Так, для их продажи (за исключением импортируемых запасных частей боевой военной техники, военного оружия и боеприпасов) также предусмотрены следующие условия:

- организация производственного процесса в соответствии с технологической документацией изделия;

- соответствие технологической и конструкторской документации требованиям нормативных правовых актов и стандартов;

- соответствие технических условий требованиям нормативных правовых актов и стандартов;

- предоставление информации о наименовании и описании этапов производственного процесса, осуществляемых заявителем.