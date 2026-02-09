Подписан меморандум о сотрудничестве между театрами Азербайджана и Узбекистана

Между Азербайджанским государственным академическим музыкальным театром и Каракалпакским государственным академическим музыкальным театром имени Бердаха Узбекистана подписан меморандум о сотрудничестве.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Меморандум был подписан директором Азербайджанского государственного академического музыкального театра Агилем Бахрамлы и директором Каракалпакского государственного академического музыкального театра Парахат Мамудовым. Стороны также обменялись памятными сувенирами. В мероприятии также приняли участие народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы и режиссёр-постановщик театра Аскер Аскеров.

Целью подписания меморандума является расширение сотрудничества в театральной сфере на основе существующей исторической, культурной и этнической близости между азербайджанским и узбекским народами, укрепление творческих связей и реализация совместных проектов.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в направлениях взаимного обмена опытом между режиссёрами, актёрами, художниками и драматургами, подготовки совместных спектаклей, организации гастрольных поездок, участия в международных фестивалях, проведения мастер-классов и творческих встреч. Также предусматривается взаимная постановка лучших образцов национальной и мировой драматургии обеих стран.