Стало известно, сколько билетов выделено фанатам "Карабаха" на матч с "Ньюкаслом"

Как сообщалось ранее, в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" сыграет против английского клуба "Ньюкасл".

Как передает Day.Az, билеты, выделенные для азербайджанских болельщиков на выездной матч "Карабаха", поступят в продажу сегодня.

Об этом сообщили в агдамском клубе. Отмечается, что болельщики смогут приобрести билеты с 15:00 сегодняшнего дня на сайте iTicket.az.

Клуб "Ньюкасл" выделил "Карабаху" в общей сложности 2466 билетов на ответный матч. Все выездные билеты будут продаваться исключительно онлайн.

Первый матч между командами состоится 18 февраля в 21:45 в Баку, а ответная игра пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в 00:00 в Англии.