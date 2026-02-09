Эмомали Рахмон поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Искренне поздравляю Вас с присуждением престижной "Премии Заида за человеческое братство".

Эта инициатива является еще одним подтверждением признания Ваших последовательных усилий и твердой воли к достижению прочного мира и стабильности посредством продвижения созидательной политики и терпимости.

Мы считаем подписание мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения важным фактором в процессе укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, а также укрепления мира и безопасности в Кавказском регионе и за его пределами.

Таджикистан как миролюбивая страна вновь приветствует это созидательное, конструктивное и историческое достижение и подчеркивает свою приверженность разрешению конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и успехов, а народу дружественного Азербайджана - новых достижений, мира и дальнейшего процветания".