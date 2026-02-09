Американские компании заинтересованы в развитии бизнеса в Азербайджане

В ходе "круглого стола" в рамках бизнес-миссии Торговой палаты США в Азербайджан стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли, промышленности, инноваций и цифровизации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в ведомстве был организован "круглый стол" с участием делегации во главе со старшим вице-президентом Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Кушем Чокси.

"На встрече было подчеркнуто, что благодаря политической воле глав двух государств отношения между Азербайджаном и США поднялись до уровня стратегического партнёрства, что создало широкие возможности для диверсификации экономического сотрудничества. Отмечена привлекательность сформированной в стране экономической среды, основанной на макроэкономической стабильности и принципах устойчивого развития, для иностранных инвесторов. Участникам была представлена информация о мерах по диверсификации экономики и расширению ненефтегазового сектора, а также о приоритетных стратегических инициативах. Подчёркнуты выгодные транспортно-логистические преимущества Азербайджана и дополнительные возможности для сотрудничества, которые откроются благодаря новым транспортным связям", - говорится в информации.

Сообщается, что также были подчеркнуты льготы и стимулы, предоставляемые предпринимателям, шаги по цифровизации, расширению инвестиционных потоков и развитию предпринимательства.

Согласно информации, представители американских компаний отметили благоприятный деловой климат в Азербайджане и подчеркнули заинтересованность в развитии партнёрства. В ходе мероприятия были рассмотрены дальнейшие шаги и потенциальные проекты по расширению сотрудничества в энергетике, транспорте, инвестициях, торговле, промышленности, инновациях, цифровизации и других сферах. Были даны ответы на вопросы, интересующие американские компании.

Отметим, что в состав делегации вошли вице-президент Палаты по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миел, а также руководители компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC и Motorola Solutions.