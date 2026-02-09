В Азербайджане объявлены "оранжевое" и "желтое" предупреждения

На 10 февраля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в районах объявлены "желтый" и "оранжевый" уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Хызы, Гусаре, Агстафе, Товузе, Нафталане, Горанбое, Кяльбаджаре и Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В остальных районах страны действует желтое предупреждение: там также ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az