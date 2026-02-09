Визит Джея Ди Вэнса свидетельствует о прочности американо-азербайджанских связей

На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан. Этот визит станет визитом самого высокого уровня в Азербайджан за последние годы и продемонстрирует прочность американо-азербайджанских отношений.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

"Визит вице-президента еще раз подчеркнет общую приверженность двух стран расширению сотрудничества и укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе", - отметили в посольстве.