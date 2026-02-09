Согласно законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, обсуждаемому в Милли Меджлисе, лица и компании, занимающиеся онлайн-продажами, после того как их оборот от предоставления работ и услуг в Азербайджане превысит эквивалент 10 000 долларов США в манатах в течение календарного года, обязаны в течение 30 дней зарегистрироваться в налоговом учете в электронном виде. Этот закон также распространяется на компании, занимающиеся онлайн-торговлей.

Возникает вопрос: приведет ли уплата налогов такими компаниями, как "Trendyol" и "Temu", к росту цен?

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Milli.Az, председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли отметил, что новый механизм, который будет применяться в сфере электронной торговли, предусматривает электронную налоговую регистрацию иностранных онлайн-платформ или физических лиц в Азербайджане после превышения установленного порога оборота.

По его словам, согласно этому механизму, платформа или лицо, осуществляющее онлайн-продажи, после превышения лимита оборота регистрируется в Азербайджане в электронном порядке и у него возникает налоговое обязательство по оказанным услугам или продажам:

"Для иностранных компаний это, как правило, означает регистрацию в качестве "нерезидента-налогоплательщика" без открытия местного представительства. Они декларируют оборот через электронную систему и перечисляют в государственный бюджет предусмотренные законодательством налоги, в основном НДС".

Насирли подчеркнул, что с технической точки зрения уплата налога не представляет сложности, однако этот механизм повлечет за собой экономические последствия:

"На практике компании часто не берут налоговую нагрузку на себя, а включают ее в цену товара или услуги. Поэтому после введения налога высока вероятность определенного роста цен".

Экономист отметил, что это особенно может проявиться на таких международных онлайн-платформах, как "Temu" и "Trendyol", либо в цене товара, либо в стоимости доставки.

Он добавил, что основной целью процесса является формирование справедливой конкурентной среды на рынке:

"Пока местные онлайн-продавцы платили налоги, а иностранные платформы оставались вне налоговой системы, это создавало неравные и несправедливые условия конкуренции. Новые правила направлены на то, чтобы государство контролировало обороты и обеспечивало одинаковые налоговые условия для всех участников".

Экономист также отметил, что масштаб возможного роста цен будет зависеть от того, как компании распределят налоговую нагрузку.