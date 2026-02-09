В Азербайджане выросли пенсии

Все пенсии, назначенные Министерством труда и социальной защиты населения до 1 января 2026 года, с 1 января текущего года увеличиваются путем индексации на 9,3 процента - в соответствии с годовыми темпами роста средней месячной заработной платы за 2025 год, представленными Государственным комитетом статистики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, новый указ Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" открывает очередной важный этап в укреплении социальной защиты пенсионеров и повышении пенсий.

Повышение проводится автоматически в электронной системе без необходимости обращения пенсионеров или предоставления каких-либо документов.

Увеличенные суммы за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией. То есть пенсионеры получат февральскую пенсию уже с учетом нового повышения, а также доплату за январь.

Индексация распространяется на всех пенсионеров, включая военных пенсионеров и сотрудников правоохранительных органов - в общей сложности на 1,1 миллиона человек. На эти цели в год дополнительно выделено 640 миллионов манатов.

Кроме того, согласно указу главы государства, пенсионные капиталы, зафиксированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2026 года, также индексируются на 5,6 процента - в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год.

"Это ежегодное повышение в начале года показывает, что пенсионные накопления участников системы социального страхования увеличиваются не только за счет их собственных страховых взносов с заработной платы, но и за счет ежегодной государственной индексации", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.