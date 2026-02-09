https://news.day.az/azerinews/1814960.html Cey Di Vensin səfəri ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir - Səfirlik Bu həftə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycana səfər edəcək. Bu səfər son illərdə Azərbaycana həyata keçirilən ən yüksək səviyyəli səfər olmaqla, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyiməlumat yayıb.
Cey Di Vensin səfəri ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir - Səfirlik
Bu həftə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycana səfər edəcək. Bu səfər son illərdə Azərbaycana həyata keçirilən ən yüksək səviyyəli səfər olmaqla, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyiməlumat yayıb.
"Vitse-prezidentin səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə dair ortaq öhdəliyi bir daha vurğulayır", - deyə səfirlikdən bildirilib.
