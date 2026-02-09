Cey Di Vensin səfəri ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir

Bu həftə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycana səfər edəcək. Bu səfər son illərdə Azərbaycana həyata keçirilən ən yüksək səviyyəli səfər olmaqla, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmliyini nümayiş etdirir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyiməlumat yayıb.

"Vitse-prezidentin səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə dair ortaq öhdəliyi bir daha vurğulayır", - deyə səfirlikdən bildirilib.