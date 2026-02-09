В диалоге с эпохой - симфоническое наследие Азербайджана XX века

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибейли, посвящённый дню рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева. Концертная программа была представлена под символичным названием "Музыка, называющая века", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На открытии вечера заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, профессор Зюмрюд Дадашзаде рассказала об основных этапах творческого пути Гара Гараева, уделив особое внимание философским и эстетическим особенностям его музыкального языка, а также значению композитора в развитии национальной и мировой музыкальной культуры XX века.

Гара Гараев - один из крупнейших представителей азербайджанской композиторской школы, чьё творчество органично соединило национальные музыкальные традиции с современными композиционными методами. Его произведения отличаются масштабностью мышления, глубиной драматургии и философской насыщенностью. В симфониях, балетах и камерных сочинениях композитора раскрываются темы времени, судьбы, нравственного выбора и духовного поиска человека.

В концертной программе прозвучали симфонические произведения выдающихся представителей музыкальной культуры XX столетия. В первой части вечера была исполнена Симфония № 3 Кара Караева, отличающаяся сложной драматургической структурой, напряжённым развитием и глубоким философским содержанием. Это произведение стало ярким воплощением авторского художественного мышления и мировоззрения композитора.

Во второй части концерта прозвучала Симфония № 5 ре минор, op. 47 Дмитрия Шостаковича - одно из самых значительных произведений симфонического репертуара XX века, отличающееся драматической напряжённостью, монументальной формой и многозначностью художественных образов. Сопоставление двух симфоний позволило проследить творческий диалог двух композиторов и их общность художественных поисков.

Концерт, посвящённый дню рождения Гара Гараева, имел особое значение как с точки зрения осмысления его богатого творческого наследия, так и в контексте сохранения и популяризации симфонических традиций, являющихся неотъемлемой частью музыкальной культуры Азербайджана.