https://news.day.az/officialchronicle/1814933.html В Азербайджане продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, проверки в сфере предпринимательства на территории Азербайджанской Республики приостановлены до 1 января 2027 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
