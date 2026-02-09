В Азербайджане продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства

Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, проверки в сфере предпринимательства на территории Азербайджанской Республики приостановлены до 1 января 2027 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.