https://news.day.az/officialchronicle/1814930.html В Азербайджане индексируются трудовые пенсии - РАСПОРЯЖЕНИЕ В Азербайджане будут проиндексированы трудовые пенсии. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
