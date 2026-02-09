В Азербайджане индексируются трудовые пенсии

В Азербайджане индексируются трудовые пенсии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется