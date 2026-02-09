В Португалии десятки тысяч человек остаются без света

В Португалии без электроснабжения после бури остаются минимум 56 тыс. человек, сообщает телеканал RTP со ссылкой на данные крупнейшего оператора электросетей E-Redes.

Как передает Day.Az, в зоне действия циклона "Кристин" электричества нет у 48 тыс. клиентов оператора электросетей E-Redes.