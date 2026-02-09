Индонезия видит высокий потенциал в укреплении стратегического партнерства с Азербайджаном

Динамичное экономическое развитие, открытая внешняя политика и реформы делают Азербайджан перспективным партнером для Индонезии в сферах экономики, энергетики, туризма, цифровизации и образования.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

"Перед приездом в Баку я изучал Азербайджан из различных источников и могу сказать, что это очень динамичная и энергичная страна. Азербайджан имеет стратегическое значение и может стать важным стратегическим партнером для Индонезии", - отметил дипломат.

По его словам, положительная оценка страны основана на нескольких причинах:

"Во‑первых, Азербайджан - это быстро развивающаяся прогрессивная экономика в регионе. Азербайджан демонстрирует множество достижений, а макроэкономические показатели показывают стабильный рост.

Во‑вторых, внутренняя политика правительства ориентирована на сотрудничество с другими странами. Это открытая страна, готовая взаимодействовать с государствами и регионами по всему миру".

Посол добавил, что Азербайджан провел значительные реформы и преобразования в государственной политике, которые уже дали ощутимые результаты, особенно в экономике, что создает перспективы для будущего страны.

"Благодаря своей открытости к сотрудничеству, Индонезия может стать стратегическим партнером Азербайджана в реализации взаимовыгодных проектов в бизнесе, инвестициях, торговле, туризме и других секторах. Географическое положение страны на стыке Азии и Европы делает ее перспективным хабом для выхода Индонезии на европейские рынки. Также Азербайджан демонстрирует динамичное развитие в социальной и культурной сферах, особенно среди молодежи, что создает благоприятные условия для сотрудничества", - сказал Б. Хелми.

Приоритеты двустороннего сотрудничества

Индонезийский посол отметил, что его первой приоритетной задачей является формирование институциональной и политической инфраструктуры двустороннего сотрудничества:

"Она должна включать создание комплексной стратегической основы взаимодействия между Индонезией и Азербайджаном, которая будет служить фундаментом для текущего и будущего сотрудничества.

Первая задача - это объединить усилия правительств обеих стран и официально оформить стратегическое партнерство. Далее я планирую сосредоточиться на развитии экономических и социальных сфер.

Во‑вторых, приоритетом является увеличение объемов торговли и расширение ассортимента товаров и услуг".

Он подчеркнул важность открытия более широкого доступа для индонезийских товаров на внутренний рынок Азербайджана, а также упрощения коммуникаций, контактов и переговоров между предпринимателями обеих стран. "Важным аспектом является обмен знаниями. Бизнес-сообщества должны лучше понимать потенциал и возможности друг друга для эффективного развития торговли и инвестиций", - сказал посол.

Энергетика: традиционные и новые источники

"В энергетическом секторе мы сосредоточимся на стабильных поставках энергоресурсов из Азербайджана в Индонезию, а также на сотрудничестве в области "зеленой" энергетики и диверсификации источников энергии.

Важное направление - это продовольственная безопасность. Мы рассчитываем на Азербайджан как на надежного поставщика удобрений, которые крайне важны для сельского хозяйства Индонезии", - отметил посол.

Дипломат также подчеркнул значимость устойчивости водных ресурсов и водной безопасности. "Азербайджан имеет обширный опыт в обеспечении чистой питьевой водой, включая технологии опреснения Каспийского моря, и нам важно развивать сотрудничество в этой области", - добавил он.

Что касается образования, посол отметил: "В контексте Индустрии 4.0 нас интересует технологическое и научное сотрудничество, особенно в STEM-направлениях - наука, технологии, инженерия и математика".

Цифровизация как инструмент трансформации

"В самом широком смысле цифровизация - это концепция трансформации. Если рассматривать ее в экономическом и социальном контексте, именно в этих направлениях нам нужно развивать сотрудничество с Азербайджаном. Основная задача - это ускорить преобразования с помощью цифровых технологий и достичь экономического эффекта. Важно продвигать индонезийские продукты на азербайджанском рынке через современные цифровые платформы и инструменты. Поэтому одной из моих задач является развитие сотрудничества в области цифровизации для поддержки торговли и бизнеса между нашими странами", - сказал Б.Хелми.

В социальной сфере дипломат подчеркнул важность цифровой грамотности: "Она помогает обществам лучше понимать культуру и особенности друг друга. Индонезийцы должны лучше знать Азербайджан, а азербайджанская молодежь - Индонезию".

"Для этого необходимо развивать сотрудничество в области образования и программы обмена, а также обмениваться данными и информацией о наших странах. Материалы должны быть открытыми и доступными в цифровом формате", - добавил он.

Взаимная поддержка на международной арене

"Мы видим огромный потенциал в укреплении стратегического партнерства между Индонезией и Азербайджаном. Моя задача - это обеспечить гармоничное развитие всех сфер сотрудничества, от политики и экономики до образования, энергетики, туризма и цифровизации, создавая взаимовыгодные возможности для обеих стран", - заключил посол.