https://news.day.az/officialchronicle/1814936.html Тахир Будагов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района Баку - Распоряжение Тахир Будагов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, Тахир Ягуб оглу Будагов назначен главой Исполнительной власти Насиминского района Баку.
