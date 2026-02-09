Ожидается интенсивный снег, дороги покроются льдом

10-11 февраля на территории Азербайджана ожидается неустойчивая погода. Местами ожидаются осадки, выпадет снег, в отдельных районах усилится северо-западный ветер, а температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на предупреждение Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля ожидаются периодические осадки, которые перейдут в мокрый снег и снег. В течение дня в отдельных местах они могут усилиться. 11 февраля северо-западный ветер ослабеет, однако неустойчивая погода с осадками сохранится.

В районах Азербайджана 10-11 февраля также местами ожидаются осадки и снег, в отдельных районах возможны интенсивные осадки.

10-12 февраля в некоторых горных и предгорных районах ожидается гололёд на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az