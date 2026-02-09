Азербайджанский пилот дебютировал в Формуле-4 на трассе Портимао

Перспективный азербайджанский пилот Давин Джафаров, ранее добившийся международных успехов в картинге, продолжает карьерный рост и привлек внимание дебютом в Формуле-4.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, молодой гонщик провел свою первую официальную тестовую сессию за рулем болида Формулы-4 на трассе Портимао в Португалии, которая считается одной из самых сложных в мире.

Несмотря на приглашение в серию Formula Winter Series, Джафаров не смог принять участие в чемпионате из-за нерешенных спонсорских вопросов, однако получил возможность провести тесты на трассе Autodromo Internacional do Algarve. Сессии прошли в сложных погодных условиях при дожде, при этом в течение дня было зафиксировано семь аварий. В тестах также участвовали пилоты из молодежных программ McLaren, Red Bull и Van Amersfoort Racing.

Несмотря на то, что дебютантов в Формуле-4 часто случаются аварии и технические ошибки, Давин Джафаров завершил тестовый день без инцидентов. Его уверенное управление болидом на мокром треке, хладнокровие и техническая точность получили положительную оценку со стороны инженеров и представителей команд. Сообщается, что при стандартной скорости 195-210 км/ч в дождевых условиях азербайджанский пилот сумел разогнаться до 224 км/ч.

Несмотря на успешное выступление, из-за отсутствия финансовой поддержки Джафаров пока не имеет возможности выступать в официальных гонках. При этом он намерен продолжить развитие карьеры в Формуле-4 и в дальнейшем рассчитывает пройти путь до Формулы-3, Формулы-2 и Формулы-1, представляя Азербайджан на международной арене.