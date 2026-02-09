Новый глава Исполнительной власти Насиминского района Баку

Как сообщалось ранее, распоряжениями Президента Ильхама Алиева Таир Ягуб оглу Будагов был освобожден от должности председателя Государственного комитета статистики и назначен главой Исполнительной власти Насиминского района Баку.

Day.Az представляет досье Таира Будагова:

Т. Будагов родился 1 января 1965 года в городе Нахчыван Нахчыванской АР Азербайджанской Республики.

В 1987 году окончил Азербайджанский государственный медицинский институт с отличием. В 1987-1989 годах проходил клиническую ординатуру, в 1989-1992 годах - аспирантуру.

Кандидат медицинских наук. В 1997-1999 годах работал главным врачом Центра реабилитации инвалидов. В 1999-2006 годах был заместителем министра труда и социальной защиты населения, в 2006-2009 годах - заместителем начальника отдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, в 2009-2015 годах - главой Исполнительной власти Низаминского района города Баку.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 13 августа 2015 года назначен председателем Государственного комитета статистики.

Заслуженный государственный служащий Азербайджанской Республики, государственный советник 3-го класса. Член Партии "Ени Азербайджан" с 1993 года, член Политического Совета с 1999 года, с 5 марта 2021 года - член Правления Партии.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 марта 2021 года назначен заместителем председателя Партии "Ени Азербайджан" - руководителем Центрального аппарата.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 31 декабря 2024 года № 439 награжден орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Женат, трое детей.