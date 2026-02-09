МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой, призвав строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, электрическими столбами и высокими деревьями. Также, учитывая сложности, которые сильный ветер создаёт при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, владельцам маломерных судов необходимо учитывать, что в таких погодных условиях выход в море запрещен".

Указывается, что холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к риску отравления угарным газом. Не следует использовать неисправные, нестандартные или самодельные обогреватели, нельзя перегружать электросеть и оставлять включённые отопительные приборы без присмотра.

"Особенно в горных районах гражданам в морозную и снежную погоду рекомендуется по возможности не покидать населённые пункты. В случае необходимости следует заранее информировать близких о маршруте передвижения, обеспечить соответствие технического состояния автомобиля сезону и наличие достаточного запаса топлива. Также рекомендуется избегать мест с риском схода лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты", - подчеркивается в обращении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az