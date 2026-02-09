Иран готов снизить обогащение урана

Власти Ирана готовы понизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана, если Вашингтон снимет с Тегерана все санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции. Тегеран и Вашингтон не затрагивали на переговорах в Омане вопрос вывоза иранского высокообогащенного урана из Ирана в третьи страны", - сказал Эслами в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

В заключение он добавил, что на переговорах такой вопрос не обсуждался.