В некоторых частях Товузского района временно не будет газа

В ряде сёл Товузского района будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в газопроводе, находящемся на территории Товузского эксплуатационного участка Шамкирского регионального газоэксплуатационного управления, была обнаружена утечка газа.

В связи с устранением выявленной утечки, подача газа по данному трубопроводу будет прекращена завтра с 09:30 до завершения ремонтных работ в селах Алибейли, Гаджаллы, Юхары Мюлькюлю, Ашагы Ойсюзлю и Юхары Ойсюзлю.