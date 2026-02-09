https://news.day.az/society/1814934.html В некоторых частях Товузского района временно не будет газа В ряде сёл Товузского района будет приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в газопроводе, находящемся на территории Товузского эксплуатационного участка Шамкирского регионального газоэксплуатационного управления, была обнаружена утечка газа.
В связи с устранением выявленной утечки, подача газа по данному трубопроводу будет прекращена завтра с 09:30 до завершения ремонтных работ в селах Алибейли, Гаджаллы, Юхары Мюлькюлю, Ашагы Ойсюзлю и Юхары Ойсюзлю.
