С завтрашнего дня начинается аттестация этих преподавателей

В рамках реформ Министерства культуры в сфере музыки и искусства с целью повышения качества образования, а также оценки профессиональной компетентности и навыков преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах и центрах, находящихся в ведении министерства, и определения их соответствия занимаемым должностям по специальности и профилю деятельности, с 10 февраля 2026 года планируется проведение аттестации.

Об этом сообщает Day.Azсо ссылкой на Министерство культуры.

Отмечается, что подготовительные работы к аттестации педагогов начались в ноябре 2024 года, и уже в 2025 году был завершен первый этап. Так, в Баку, Абшерон-Хызынском, Губа-Хачмазском, Ширван-Сальянском и Миль-Муганском регионах в аттестации приняли участие около 4000 преподавателей, большинство из которых были признаны соответствующими занимаемым должностям.

Во втором этапе, который будет проводиться в течение 2026 года, планируется аттестация преподавателей искусства, работающих в 57 административных территориях, относящихся к 9 регионам:

Центральный Аран (город Мингячевир, районы Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир, Уджар, Евлах и Зардаб),

Гянджа-Дашкесан (города Гянджа и Нафталан, районы Дашкесан, Горанбой, Гёйгёль и Самух),

Лянкяран-Астара (Лянкяран, Астара, Джалилабад, Лерик, Масаллы и Ярдымлы),

Карабах (город Ханкенди, районы Агджабеди, Агдам, Барда, Физули, Ходжалы, Ходжавенд, Шуша и Тертер),

Восточный Зангезур (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин и Зангилан),

Шеки-Загатала (Шеки, Балакен, Гах, Габала, Огуз и Загатала),

Газах-Товуз (Агстафа, Гедабек, Газах, Шамкир и Товуз),

Горный Ширван (Исмаиллы, Агсу, Гобустан и Шамахы),

а также Нахчыванская АР (город Нахчыван, районы Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур).